FW Xanten: Bodenfeuer im Wald und Brand in einer Gaststätte

Xanten (ots) - Sonntag, 26.06.2022, 18:56 Uhr - Mit der Meldung "Elektroanlagenbrand" wurden die Löschzüge Xanten-Nord und Xanten-Mitte am Sonntagabend zur Straße "Im Golddorf" in Marienbaum alarmiert. Vor Ort war aus ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten, die direkt neben einer Trafostation stand. Durch das beherzte Eingreifen der Anwohner konnte das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mittels ...

mehr