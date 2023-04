Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht(09.04.2023)

Vöhrenbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf L 172 zwischen Vöhrenbach und dem Ortsteil Neuensteig. Ein silberner VW Golf verunfallte offensichtlich, da dieser aufgrund der Spurenlage nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr und gegen eine Granitmauer prallte. Eine Zeugin fuhr an das verunfallte Fahrzeug heran und nahm zwei jüngere Männer am Unfallfahrzeug wahr. Nachdem den Männern Hilfe angeboten wurde, flüchteten sie und rannten von der Unfallstelle weg. Die mittlerweile eingetroffene Polizei sicherte das Unfallwrack und lies es schließlich abschleppen. Eine Absuche und Fahndung nach den jungen Männern, die als Fahrzeuginsassen davonrannten, verlief ergebnislos. Der Gesamtunfallschaden beträgt ca. 2600.- EUR, die Ermittlungen dauern an. Wer den Unfallhergang beobachten konnte bzw. Angaben zu den Fahrzeuginsassen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 zu melden.

