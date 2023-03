Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Versmold mit 4 leichtverletzten Personen

Gütersloh (ots)

Versmold (UK) Am Samstag, den 11.03.23 um 17:52 h befuhr ein 51jähriger Versmolder mit einem Porsche Cayenne die Rothenfelder Straße in Versmold in Fahrtrichtung Loxten. Aus ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegen kommenden PKW Opel einer 29jährigen Fahrerin aus Versmold zusammen. Durch diesen Aufprall wurden 4 Personen in dem Opel leicht verletzt und konnten nach medizinischer Versorgungen wieder entlassen werden. Der Fahrer des Porsche blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.500 EUR an den beiden PKW; diese wurden geborgen und nicht fahrbereit abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass der Fahrer des Porsche alkoholisiert ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Während der Unfallaufnahme wurde die Rothenfelder Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell