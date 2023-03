POL-GT: 24 Personen aus misslicher Situation befreit

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Donnerstag wurden zwei Autos gestohlen, welche an einem Kfz-Betrieb ab der Fosse Bredde/ Mühlenweg standen. Bei den entwendeten Autos handelt es sich um einen VW T5 Multivan in schwarz mit dem Kennzeichen LH-JS9295 und um einen BMW X3 in schwarz mit dem Kennzeichen GÖ-KB254. Gestohlen wurden die Wagen am Donnerstag (09.03.) zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr. Die ...

mehr