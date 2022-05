Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher erbeuteten Bargeld und hinterließen hohen Sachschaden

Euskirchen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung an der "Alte Gerberstraße" in der Nacht zu Donnerstag erbeuteten Unbekannte Bargeld. Die Tatverdächtigen hebelten zuerst an der Außentür um diese zu öffnen. Als dies nicht gelang, zerstörten sie eine Glasscheibe und gelangten so in den Innenraum. Hier hebelten sie brachial mehrere Türen auf und durchsuchten das Gebäude. Aufgefundenes Bargeld nahmen die Diebe mit.

