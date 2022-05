Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebin durch Zeugen verfolgt

Euskirchen (ots)

Donnerstagabend erkannten Passanten eine stadtbekannte Diebin als diese mit zwei Werkzeugkoffern eine Baustelle an der Pappelallee verließ. Bei der Verfolgung konnten sie feststellen, dass die 35-Jährige Tatverdächtige im Verlauf ihres Weges eine Garage unbefugt an der Pappelallee betrat. Man setzte die Hausbewohnerin davon in Kenntnis und konnte die Verdächtige auch in der Garage antreffen. Nun wurde die Polizei hinzu gerufen. Die polizeibekannte 35-Jährige gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie mit Diebstählen ihre Drogensucht finanziere. Die beiden Werkzeugkoffer samt Inhalt wurden sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen gegen die Verdächtige gefertigt.

