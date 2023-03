Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW-Brand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am So., 12.03.2023, ereignete sich gegen 01:20 Uhr auf dem Parkplatz des Reinhard-Mohn-Berufskollegs in Gütersloh, aus bislang unbekannter Ursache, ein PKW-Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, jedoch entstand an dem Pkw der Marke BMW erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bzw. in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wiesenstraße gemacht haben, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell