Polizei Köln

POL-K: 220831-2-K Kind an Fußgängerüberweg angefahren - Radfahrer flüchtig

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (26. August) soll ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Jungen (9) an einem Fußgängerüberweg auf der Fröbelstraße in Höhe des Fröbelplatzes in Köln-Ehrenfeld geflüchtet sein. Ersten Zeugenaussagen zufolge war der 9-Jährige mit seinem Tretroller gegen 7.50 Uhr vom Gehweg auf den Zebrastreifen gerollt und dort von dem Unbekannten angefahren worden. Der als circa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschriebene Radfahrer soll ohne anzuhalten von der Unfallstelle in Richtung Weinsbergstraße weitergefahren sein. Nach dem Sturz hatte sich das Kind zunächst aufgerappelt und war mit Schmerzen in der linken Hand zur Schule gegangen.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden und nimmt Hinweise zur Identität des Flüchtigen, der einen Kapuzenpollover getragen haben soll, unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/kk)

