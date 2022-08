Polizei Köln

POL-K: 220830-7-K Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung - Opfer notoperiert

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Mit einem Foto aus der polizeilichen Videobeobachtung in Kalk fahndet die Polizei Köln nach einem unbekannten Tatverdächtigen, der am Dienstagmittag (30. August) einen 59-Jährigen Mann in der Stadtbahnhaltestelle "Kalk Post" schwer verletzt haben soll. Der Verletzte wird derzeit notoperiert. Nach bisherigen Ermittlungen soll es gegen 11.45 Uhr an der Treppe des Bahnsteigs in Richtung Bensberg zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten bekommen sein, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 59-Jährigen mindestens zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Angegriffene stürzte daraufhin mit dem Kopf voran zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik.

Im Anschluss an die Tat flüchteten der Gesuchte und ein unbeteiligter Begleiter über die Platzfläche der Kalker Post in Richtung Polizeipräsidium. Dabei wurde er von der polizeilichen Videobeobachtung auf der Kalker Hauptstraße aufgezeichnet.

Der Tatverdächtige ist etwa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hat etwa 3mm kurze Haare und einen auffälligen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzen Schuhen mit roter Beschriftung und weißen Socken.

Link zum Foto: https://polizei.nrw/fahndung/86381

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Hinweise zu der Tat und/oder dem Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/kk)

