Polizei Köln

POL-K: 220831-1-K Kiosk-Mitarbeiter mit Pfefferspray angegriffen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (30. August) hat ein Unbekannter in Köln-Dellbrück einen Kiosk überfallen und Zigaretten erbeutet. Die Polizei Köln sucht Zeugen. Gegen 22.30 Uhr betrat der Unbekannte das "Büdchen" auf der Dellbrücker Hauptstraße und sprühte einem hinter der Theke stehenden Angestellten (34) mehrfach Pfefferspray ins Gesicht. Nachdem er seine Beute in einer mitgebrachten Umhängetasche verstaut hatte, war er zu Fuß in Richtung der S-Bahn-Haltestelle "Köln-Dellbrück" geflüchtet.

Der Überfallene beschrieb den Unbekannten als etwa 1,80 Meter großen jungen Mann mit Brille und Mund-Nasen-Maske. Er soll eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift sowie eine schwarze Hose, Schuhe mit weißen Sohlen und Handschuhe getragen haben.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell