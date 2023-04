Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Lkw beschädigt Haus

Dornhan (ots)

Bereits in der vergangenen Woche kam es zwischen Dienstag und Donnerstag zu einer Kollision mit einem größeren Fahrzeug gegen ein Haus. In der Straße Breite fuhr ein Fahrzeug mit einem höheren Fahrzeugaufbau gegen ein Haus. Das Gebäude ragt in 3,90 Meter Höhe leicht in die Straße hinein. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in diesem Bereich gegen das Haus und beschädigte es. Anschließend flüchtete der Fahrzeuglenker und hinterließ einen Gebäudeschaden von ca. 2000.- EUR. Mögliche Zeugen oder Hinweise über einen beschädigten Lkw mit Schaden im oberen Bereich nimmt die Polizei in Oberndorf unter Telefon 07423/81010 entgegen.

