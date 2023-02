Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, Pkw nach Einbruch in Autohaus gestohlen, versuchter Einbruch im Nachbargebäude

Hörstel (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (22.02.2023), 22.00 Uhr und Donnerstag, 07.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Autohaus an der Südstraße 33 eingebrochen.

Sie öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Innerhalb des Gebäudes gelangten die Täter in einen Büroraum und suchten nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen stahlen sie einen Bargeldbetrag in kleiner vierstelliger Höhe. Mit einem Fahrzeugschlüssel, der in dem Büroraum verwahrt wurde, entwendeten die Täter einen schwarzen Audi A6 mit dem Kennzeichen TE - Z 2222 vom Betriebsgelände. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Ein Einbruchsversuch ereignete sich bei der benachbarten Firma für Landtechnik. Hier versuchten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (22.02.2023), 18.55 Uhr und Donnerstag, 08.30 Uhr einzubrechen, in dem sie das Schloss einer Fluchttür manipulierten. Dies gelang jedoch nicht.

Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach dem gestohlenen Audi eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können. Diese nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

