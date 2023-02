POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven, Hörstel (ots) - In Greven und in Hörstel haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen jeweils Fahrzeuge aufgebrochen. In Greven brachen die Täter an der Alten Münsterstraße einen weißen Firmentransporter des Herstellers Mercedes auf. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (20.02.23), 13.00 Uhr und Dienstag (21.02.23), 09.00 Uhr. Die Heckscheibe wurde eingeschlagen. Die Ladefläche wurde durchwühlt und ...

