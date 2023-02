Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Hörstel, Diebstähle aus Fahrzeugen

Greven, Hörstel (ots)

In Greven und in Hörstel haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen jeweils Fahrzeuge aufgebrochen. In Greven brachen die Täter an der Alten Münsterstraße einen weißen Firmentransporter des Herstellers Mercedes auf. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (20.02.23), 13.00 Uhr und Dienstag (21.02.23), 09.00 Uhr. Die Heckscheibe wurde eingeschlagen. Die Ladefläche wurde durchwühlt und es wurde Werkzeug gestohlen. Das Fahrzeug parkte in der Nähe des Kreisverkehrs Königstraße/Rathausstraße. In Hörstel an der Westfalenstraße, in der Nähe der Kreuzung mit der Von-Galen-Straße und Sanderskamp, zerstörten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (22.02.23) um kurz vor 03.00 Uhr die Heckscheibe eines weißen VW-Transporters. Aus dem Fahrzeug stahlen sie mehrere elektronische Handwerksgeräte. Eine Zeugin hatte eine dunkel gekleidete Person bei dem Autoaufbruch beobachtet. Die Person flüchtete in Richtung Von-Galen-Straße. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt zu den Autoaufbrüchen und nimmt Zeugenhinweise entgegen, für Greven unter Telefon 02571/928-4455, für Hörstel bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell