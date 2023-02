Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Wettringen (ots)

Am Samstag (18.02.) sind im Bereich der Kirchstraße/Kolpingstraße zwei 11-jährige Jungen von mehreren weiblichen Täterinnen verbal und körperlich angegangen worden. Einer der Jungen wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen standen gegen 13.30 Uhr im hinteren Bereich der Volksbank, am Weg zu den dortigen Einkaufsmärkten, als sich die Täterinnen näherten. Mehrere der körperlich überlegenen Täterinnen umzingelten einen der Jungen, fassten ihn an seiner Jacke und forderten Geld von ihm. Kurz darauf kam ein Jogger vorbei, der die Situation erkannte und den beiden 11-Jährigen zur Hilfe kam. Die beiden Jungen flüchteten daraufhin in Richtung Rathaus. Einer der Jungen wurde kurz danach von einer Frau angesprochen, die aufgrund des Vorfalls die Polizei informierte. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass die Tat - neben dem Jogger - auch noch von einem Autofahrer beobachtet worden sein muss. Der Mann fuhr an der Kolpingstraße unmittelbar am Tatort vorbei und musste deshalb sein Fahrzeug abbremsen. Die Polizei sucht jetzt den Jogger, den Fahrer des Fahrzeugs und weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

