Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hörstel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße ist die Polizei am Dienstag (21.02.) gerufen worden. Ein 49-jähriger Mann aus Hörstel fuhr gegen 08.25 Uhr mit einem Seat Leon aus Rheine kommend in Fahrtrichtung Hörstel. Kurz hinter der Autobahnauffahrt zur A 30 wollte der Mann nach links in die Straße "Im Hörsteler Feld" abbiegen. Dort musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine 32-jährige Frau aus Rheine, die in einem Ford Fiesta hinter dem Seat Leon fuhr, erkannte dies ersten Ermittlungen zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 32-Jährige wurde durch den Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige aus Hörstel blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell