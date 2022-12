Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beim Einkaufen mehrere Geldbörsen/Handtaschen von Seniorinnen entwendet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Otterndorf/Hemmoor. Am gestrigen Donnerstag (29.12.2022) kam es um die Mittagszeit erneut zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen und Handtaschen in verschiedenen Einkaufsmärkten. Der oder die Täter nutzten hierbei die Unaufmerksamkeit der Opfer und entwendeten während des Einkaufsvorgangs die Geldbörse oder gleich die gesamte Handtasche. Diese befanden sich zumeist offen am Einkaufswagen oder an einem mitgeführten Rollator.

In der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine graue Handtasche inkl. Inhalt einer 81-jährigen Hemmoorerin in einem Einkaufsmarkt in der Otto-Peschel-Straße in Hemmoor. Diese hatte ihre Handtasche an ihren Rollator gehängt.

In der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse einer 81-jährigen Otterndorferin in einem Einkaufsmarkt im Liebesweg in Otterndorf. Die Geldbörse hatte sich hierbei in einer Handtasche befunden.

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus der Wesermarsch in einem Einkaufsmarkt im Grünen Weg in Cuxhaven. Die Geldbörse hatte sich hierbei in einer Jackettasche befunden.

In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse einer 75-jährigen Cuxhavenerin in einem Einkaufsmarkt im Feldweg in Cuxhaven. Die Geldbörse hatte sich hierbei in einer Umhängetasche befunden.

Die Polizei rät daher erneut:

- Haben Sie ihre Wertsachen immer im Blick und tragen Sie diese dicht am Körper

- Lassen Sie Geldbörsen oder Handtaschen nicht unbeaufsichtigt am Einkaufswagen oder Rollator, auch nicht für kurze Momente

- Bewahren Sie niemals Zahlungskarten zusammen mit PINs in einer Geldbörse auf. Auch versteckte Kombinationen in anderen Nummern bieten keine Sicherheit, da die Täter diese Tricks kennen

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell