Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Opfer nach Körperverletzung gesucht

Erfurt (ots)

Montagabend kam es im Erfurter Norden zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 18:45 Uhr gerieten in der Warschauer Straße an der Haltestelle Berliner Straße drei Personen in Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, wobei ein 34-Jähriger gemeinsam mit seiner 32-jährigen Begleiterin auf einen unbekannten Mann einschlugen. Die beiden Täter konnten kurz nach der Tat durch alarmierte Polizeikräfte gestellt werden. Allerdings fehlt von dem Geschädigten bisher jede Spur. Hinweise zu dem Mann nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter der Vorgangsnummer 0317796 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell