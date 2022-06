Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines PKW

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Diebe stahlen einen an der Straße Im Mühlenkamp am Fahrbahnrand abgestellten PKW Mercedes CLK, an dem zum Tatzeitpunkt Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Die Tat ereignetes sich zwischen Montag (20. Juni), 23 Uhr, und Dienstag (21. Juni), 11 Uhr.

