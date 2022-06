Wassenberg-Birgelen (ots) - Zwischen Sonntagabend (19. Juni), 18 Uhr, und Montagmorgen (20. Juni), 07.20 Uhr, gelangten Unbekannte in Birgelen in insgesamt vier PKW. Zwei Fahrzeuge standen auf dem Mercuryweg, zwei Wagen parkten in der Heinrich-Giesen-Straße. Alle Fahrzeuge wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter am Mercuryweg aus einem PKW Münzgeld. Ob alle Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei, die ...

