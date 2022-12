LPI-EF: Teuer getankt

Sömmerda (ots) - Durch die Polizei konnte am Samstagmittag (24.12.2022) in Sömmerda, Am Bürgergarten, ein Rucksack und eine Handtasche aufgefunden werden. Diese stammen vermutlich aus einer Diebstahlshandlung vom 12.12.2022. Ein aufmerksamer Bürger teilte mit, dass sich die Sachen an der dort befindlichen Baustelle befinden. Der Rucksack und die Handtasche wurden sichergestellt. (TS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

