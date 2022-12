Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Fahrrad

Griefstedt (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag (24.12.2022) zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr in Griefstedt am Bahnhof ein mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike der Marke TREK im Wert von 3400 Euro. Durch den unbekannten Täter wurde das Fahrradschloss zerstört und das E-Bike mitgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde gegen den unbekannten Täter eingeleitet. (TS)

