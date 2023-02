Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230213.3 Kiel: Festnahme nach Einbruch in ein Fahrzeug

Kiel (ots)

In der Nacht von gestern auf heute kam es in einem Parkhaus in der Auguste-Viktoria-Straße zu einem Einbruch in ein Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte einen Tatverdächtigen in der näheren Umgebung vorläufig fest. Das 2. Polizeirevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 13.02.2023 gegen 02:40 Uhr meldete sich ein Geschädigter telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er eine Mitteilung auf sein Handy bekommen hätte, dass unberechtigt auf sein Fahrzeug zugegriffen würde. Er hätte umgehend seinen abgestellten Audi A8 aufgesucht und eine beschädigte Scheibe festgestellt. Dann hätte er eine männliche Person mit seiner aus dem Fahrzeug entwendeten Jacke bekleidet das Parkhaus verlassen sehen.

Sofort entsendete Polizeikräfte nahmen den flüchtigen 22-jährigen Tatverdächtigen im Bereich Kaistraße / Hafenstraße vorläufig fest. Er führte Diebesgut aus dem zuvor aufgebrochenen Fahrzeug mit sich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel entlassen. Er wird sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen. Die Ermittlungen werden vom 2. Polizeirevier Kiel geführt.

Eva Rechtien

