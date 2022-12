Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sachbeschädigungen, Einbrüche und Körperverletzungsdelikte - Polizei hatte über die Feiertage viel zu tun #polsiwi

Kreis Siegen- Wittgenstein (ots)

Insgesamt klingelte der Notruf über die Feiertage fast 900 Mal.

Zu nahezu 40 Anzeigen ist es im Bereich der Straftaten gegen persönliche Rechtsgüter gekommen. Neben zahlreichen Körperverletzungsdelikten und Bedrohungen, die fast ausschließlich im familiären Umfeld stattgefunden haben, ist es auch zu zwei tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte gekommen. Am 24.12.2022 ist es gegen 03:30 Uhr zu einem Streit im Bereich einer Diskothek in der Hindenburgstraße gekommen. Ein 23-Jähriger weigerte sich die Örtlichkeit zu verlassen. Auch den hinzugerufenen Polizisten schenkte er keine Aufmerksamkeit. Er brüllte herum und versuchte sich immer wieder Zutritt zu der Lokalität zu verschaffen. Daher sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der 23-Jährige leistete dabei Widerstand. Einige Stunden später, gegen 11:00 Uhr, ist es zu einem Angriff auf zwei Beamte im Bereich der Weidenauer Straße gekommen. Zeugen informierten die Polizei, weil ein 21-Jähriger Streit mit seinen Eltern hatte. Bereits beim Erblicken der Polizist ging der 21-Jährige auf diese los. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen in Gewahrsam. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt. Er war nicht mehr dienstfähig. Beide jungen Männer erwarten Strafanzeigen. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits übernommen.

In knapp zehn Fällen wurden die Beamten zu Einbrüchen gerufen. Neben einigen Wohnungseinbrüchen am 24.12.2022 sind bislang unbekannte Täter zwischen dem 25.12.2022, 17:00 Uhr, und dem 26.12.2022, ca. 11:15 Uhr, in ein Hallenbad im Löhrtor eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Objekt und durchwühlten zahlreiche Büroräume. Ein dort befindlicher Tresor wurde augenscheinlich gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen vierstelligen Betrag. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Zu einigen Sachbeschädigungen durch Graffiti ist es zwischen dem 23.12.2022, 12:00 Uhr, und dem 24.12.2022, 11:30 Uhr, gekommen. Im Bereich Juliusstraße/ Friedrichstraße besprühten Unbekannte eine Tür, eine Gebäudewand, einen Briefkasten und eine Hauswand mit roter Farbe. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch in diesen Fällen werden Zeugen gebeten sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

