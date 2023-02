Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbrüche in Autos

Steinfurt-Bu. (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (23.02.23) sind in Burgsteinfurt zwei Autos aufgebrochen worden. An der Victor-Adolf-Straße schlugen Unbekannte zwischen Mittwoch (22.02.23), 22.00 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Opel Astra ein. Aus dem Auto, das in Höhe der Hausnummer 22 parkte, stahlen sie eine Tasche. An der Straße Wippert, in Höhe der Hausnummer 10, wurde die rechte vordere Seitenscheibe eines blauen Opel Corsa eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.22 Uhr. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe fünf Euro. Die Polizei ermittelt zur diesen Autoaufbrüchen. Die Wache in Steinfurt nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

