Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannte lösten die Radmuttern eines Fahrzeuges - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am 16. Januar zwischen 20.00 Uhr und 21.30 Uhr die Radmuttern eines schwarzen Nissan Qashkai gelöst. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz an der Würzburger Straße an einem angrenzenden Waldgebiet. Die 29-jährige Fahrerin bemerkt das lose Rad aufgrund eines unruhigen Fahrverhaltens und Hinweisen von Zeugen, welche auf das lockere Rad aufmerksam machten. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und die Fahrerin konnte das Fahrzeug rechtzeitig abstellen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

