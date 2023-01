POL-EL: Samern - Schützenhaus bis auf die Grundmauern durch einen Brand zerstört

Spahnharrenstätte (ots) - Gestern gegen 12.55 Uhr kam es an der Hauptstraße in Spahnharrenstätte an der Überdachung zu einem Wohnhaus zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Wie es zum Brand kam, ist bislang noch unklar. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

