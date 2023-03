Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbrecher gestört - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein heimkehrender Bewohner überraschte am Samstag, 04.03.2023, gegen 01.20 Uhr, einen Einbrecher. Der Einbrecher gelangte in der Hinterdorfstraße über eine gekippte Balkontür in die Erdgeschosswohnung. Beim Eintreten in die Wohnung wurde der Einbrecher vom gerade heimkehrenden Bewohner überrascht. Der Einbrecher ging unerkannt flüchtig. Aus der Wohnung wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Die Erdgeschosswohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in dem Bereich zwischen Oberbaselweg und Mattweg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell