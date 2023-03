Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw streift Tram - 15.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Samstag, 04.03.2023, gegen 14.00 Uhr, von der Griengasse nach rechts in die Hauptstraße abbiegen und rollte dabei mit dem Pkw langsam in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei streifte er ein vorbeifahrendes Tram. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

