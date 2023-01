Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mann von unbekanntem Täter angefahren - vermeintlicher Fluchtwagen in Brand gesetzt

Bützow/ Käterhagen (ots)

Am 05.01.2023, gegen 21:25 Uhr, wurde ein 47-Jähriger in der Ortslage Käterhagen von einem unbekannten Täter mit einem PKW angefahren und dabei glücklicherweise nur leicht an Kopf und Bein verletzt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Unfalls laut Aussage des Geschädigten unbeleuchtet und flüchtete umgehend. Der flüchtige PKW verlor an der Unfallstelle seinen linken Außenspiegel. Dieser konnte durch die Einsatzkräfte sichergestellt werden.

Gegen 23:15 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeirevier Bützow dann in den Bereich zwischen den Ortschaften Jabelitz und Klein Sien gerufen. Auf einem Acker neben der Straße stand ein PKW in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Göllin und Qualitz löschten den Brand umgehend. Dabei fiel den Beamten auf, dass am ausgebrannten PKW der linke Außenspiegel fehlte. Der zuvor bei der Unfallflucht aufgefundene Außenspiegel passte nach ersten Erkenntnissen zu diesem PKW.

Der 30-jährige Fahrzeughalter des ausgebrannten PKW meldete sich heute Vormittag bei der Kriminalpolizei in Bützow. Inwieweit ihm die Taten zur Last gelegt werden können, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Ermittlungen werden wegen Fahrerflucht und Brandstiftung geführt.

