POL-GÜ: Moped-Dieb ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall in Sievershagen

Güstrow/ Krakow am See (ots) - In der stürmischen Nacht, am 05.01.2023, gegen 02:30 Uhr, wurden Beamte des Polizeirevier Teterow zu einem Unfall auf der L37 aus Güstrow kommend, kurz vor Charlottenthal, gerufen. Ein PKW-Fahrer erblickte einen durch eine starke Windböe umgestürzten Baum auf der Straße zu spät und fuhr in diesen. Der 35-jährige Fahrzeugführer ...

