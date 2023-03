POL-FR: Waldshut-Tiengen: Volieren im Wildgehege zerschnitten

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 05.03.2023, kam es in einem Einfamilienhaus in der Neutmattstraße in WT-Tiengen zu einem Zimmerbrand. Gegen 10:15 Uhr war das Feuer im zweiten Obergeschoss des Hauses bemerkt und die Feuerwehr verständigt worden. Alle drei Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räumlichkeiten ...

