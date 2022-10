POL-PDNR: Fund einer Granate

Windhagen (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 05.10.2022, zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Schulstraße in Windhagen vor dem dortigen Kindergarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem der oder die Verursacher/in flüchtete. Im genannten Zeitraum wurde an einem ordnungsgemäß abgestellten VW Golf der rechte Außenspiegel beschädigt. Als die geschädigte Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, hatte sich der ...

