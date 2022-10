POL-PDNR: Wildunfall mit Folgen

Asbach (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu diversen Farbschmierereien an Bushaltestellen und Glascontainern an der L255 in Asbach. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Verursacher/in vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

