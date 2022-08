Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in eine Tanzschule

Speyer (ots)

Am 04.08.2022 gegen 03:35 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Tanzschule in der Raiffeisenstraße ein. Im Innern wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter wurden bei der Tatausführung vermutlich durch einen akustischen Alarm gestört und flüchteten. Es wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen nichts entwendet. Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

