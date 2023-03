POL-FR: Laufenburg: Verkehrsunfall - Autofahrer hat mutmaßlich 0,9 Promille intus

Freiburg (ots) - Ein Gleitschirmflieger hat sich am Samstagmittag, 04.03.2023, gegen 15:30 Uhr, bei einer Landung in Wehr verletzt. Der 50-jährige dürfte sich eine Frakturverletzung am Bein zugezogen haben, als er auf einer freien Fläche unglücklich zu Boden kam. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

