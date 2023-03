Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Fünf E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Freiburg (ots)

Am Wochenende, 03.-05.03.2023, fielen im Landkreis Waldshut fünf E-Scooter-Fahrende ohne den erforderlichen Versicherungsschutz auf. Die Betroffenen wurden in Waldshut-Tiengen, Lauchringen, Wutöschingen, Jestetten und Bad Säckingen gestoppt. Entweder war gar kein Versicherungskennzeichen angebracht oder ein ungültiges. Seit dem 01.03.2023 müssen auch diese Gefährte mit neuen, für das Versicherungsjahr 2023 ausgegebenen Kennzeichen in Form eines Aufklebers versehen sein. In Wutöschingen kam am Freitagabend, 03.03.2023, bei der Verkehrskontrolle eines 37 Jahre alten E.Scooter-Fahrer neben dem fehlenden Versicherungsschutz noch seine Fahruntüchtigkeit zu Tage. Rund 0,6 Promille ergab eine Alkoholüberprüfung. Für E-Scooter-Fahrer gilt ein Grenzwert von 0,5 Promille wie bei allen Kraftfahrzeugführern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell