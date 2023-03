Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streit um Spielautomaten endet in handgreiflicher Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt gegen zwei unbekannte Männer, welche mit Faustschlägen und Tritten eine 30-jährigen Mann erheblich verletzt haben sollen. Der 30-Jährige befand sich am Freitag, 03.03.2023, in einem Bistro in der Basler Straße in Otterbach und spielte an einem Automaten, als gegen 22.40 Uhr ein anderer Mann auf ihn zukam. Der andere Mann meinte wohl, dass der 30-Jährige den Spielautomaten verlassen müsse, da dieser reserviert sei. Zunächst kam es zwischen dem anderen Mann und dem 30-Jährigen zu einem verbalen Streit. Plötzlich sollen sich zwei unbekannte Männer in den Streit eingemischt und auf den 30-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Das Handgemenge habe sich dann vor das Bistro verlagert. Ein Zeuge soll sich eingemischt haben und die zwei unbekannten Männer flüchteten. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

