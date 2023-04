Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 90.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der A81 zwischen dem Heilsbergtunnel und der AS Hilzingen (07.04.2023)

Hilzingen, A81 (ots)

Insgesamt rund 90.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagmittag auf der A81 zwischen dem Heilsbergtunnel und der Anschlussstelle Hilzingen passiert ist. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer war auf der A81 hinter einem Wohnmobil unterwegs. Als der BMW ausscherte um das Wohnmobil zu überholen, kam es zur Kollision mit einem auf der linken Spur von hinten kommenden Toyota Supra eines 20-Jährigen. Dieser konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern. Sowohl der 41-Jährige als auch zwei auf dem Rücksitz des BMWs mitfahrende Kinder kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Wagen. Die Polizei schätzte den Schaden am BMW auf rund 40.000 Euro, den Schaden am Toyota auf rund 50.000 Euro.

