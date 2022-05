Polizei Bonn

POL-BN: Demonstrationen am Sonntag, 29.05.2022

Bonn, Bornheim, Niederkassel (ots)

Am kommenden Sonntag, 29. Mai 2022, findet zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr eine Demonstration zum Thema "Klimaschutz bewegt uns - Dich auch? Verkehrswende jetzt! Demo per Fuß, Rad, Bus und Bahn!" in Bonn statt. Teilnehmende von zwei weiteren angezeigten Fahrradaufzügen fahren hierbei aus Bornheim und Niederkassel-Mondorf zum Versammlungsort im Hofgarten.

Ab 12:00 Uhr sammeln sich nach Auskunft der Veranstaltenden 100 bis 200 Radfahrende am Peter-Fryns-Platz in Bornheim und fahren auf folgenden Weg nach Bonn:

Peter-Fryns-Platz, Königstraße, Bonner Straße, Bonn-Brühler-Straße (dort stoßen weitere Teilnehmende aus Alfter hinzu, die über Wegscheid, Alfterer Straße, Dransdorfer Straße, Bonner Weg, K 12n und Bonn-Brühler-Straße anfahren), Grootestraße, Justus-von-Liebig-Straße, Brühler Straße, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Regina-Pacis-Weg, Hofgarten.

Ein weiterer Fahrradaufzug sammelt sich ab 12:30 Uhr am Rheinufer/Provinzialstraße in Niederkassel-Mondorf. Die rund 100 von den Veranstaltenden erwarteten Radfahrenden nutzen folgende Strecke für die Fahrt zum Hofgarten:

Provinzialstraße, Oberdorfstraße, Bergheimer Straße, Mondorfer Straße, Paul-Schürmann-Platz, Siegstraße, Oberstraße, L 269, Niederkasseler Straße, Im Niederfeld, Bergheimer Straße, Dixstraße, Clemensstraße, Rheindorfer Straße, Konrad-Adenauer-Platz, Kennedybrücke, Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz, Kölnstraße, Langgasse, Sandkaule, Belderberg, Adenauerallee, Am Hofgarten.

Ab 14:00 Uhr bewegen sich die insgesamt rund 2.000 erwarteten Teilnehmenden dann wiederum auf drei Aufzugsrouten durch die Bonner Innenstadt:

Aufzug 1 (Fußgänger/ÖPNV):

Am Hofgarten, Am Neutor, Martinsplatz, Münsterplatz, Vivatsgasse, Sternstraße, Friedensplatz. Von dort aus fahren die Teilnehmenden mit dem ÖPNV zum Konrad-Adenauer-Platz, wo sie sich dem Aufzug 2 anschließen.

Aufzug 2 (Fußgänger):

Am Hofgarten, Adenauerallee, Weberstraße, Lennéstraße, Am Hofgarten, Adenauerallee, Belderberg, Berliner Freiheit, Kennedybrücke, Hermannstraße, Friedrich-Breuer-Straße, Rheinaustraße, Combahnstraße, Professor-Neu-Allee, Kennedybrücke, Berliner Freiheit, Brassertufer, Erste Fährgasse, Adenauerallee, Hofgarten.

Aufzug 3 (Radfahrer):

Hofgarten, Stockenstraße, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenauufer, Brassertufer, Rheingasse, Am Boeselagerhof, Berliner Freiheit, Kennedybrücke, Hermannstraße, Elsa-Brändström-Straße, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Landgrabenweg, Rudolf-Hahn-Straße, Johannesstraße, Rheinaustraße, Combahnstraße, Professor-Neu-Allee, Kennedybrücke, Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Berliner Platz, Am Alten Friedhof (U-Turn), Am Alten Friedhof, Berliner Platz, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Stockenstraße, Hofgarten.

Die Versammlung endet bis 17:00 Uhr im Bonner Hofgarten. Für die Dauer der Aufzüge muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell