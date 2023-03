Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr, war der 22-jährige Fahrer eines weißen VW Golf mit Freiburger Zulassung auf der mittleren Fahrspur der Autobahn A5 zwischen Karlsruhe Süd und Rastatt Nord in Richtung Basel unterwegs, als er von einem silbernen BMW überholt wurde. Der BMW kam dabei zu weit nach rechts, streifte den Golf an dessen linken Fahrzeugseite und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Bühl unter Tel. 07223/80847112 zu melden. /CBR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell