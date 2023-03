Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verletzte nach Unfall

Lahr (ots)

Zu einem Unfall mit sechs Verletzten kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr auf der B415 in Höhe Langenwinkel. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer von der Raiffeisenstraße auf die B415 in Richtung Allmannsweier. Kurz nach der Auffahrt wendete er seinen Pkw, um wieder in Richtung Lahr zu fahren und kollidierte hierbei mit dem stadtauswärts fahrenden Skoda einer 54-Jährigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde durch den Aufprall schwer, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Im Fahrzeug der Mittfünfzigerin erlitten zwei Insassen schwere und die Fahrzeugführerin selbst leichte Verletzungen. Alle Verletzten mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Neben fünf Rettungswagen und einem Notarzt unterstützten auch Einsatzkräfte der Feuerwehr die Maßnahmen an der Unfallstelle und befreiten den VW-Fahrer aus seinem Fahrzeug. Für die Unfallaufnahme musste die B415 für circa zwei Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. /bab

