Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Transportfahrzeuge aufgebrochen, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Richard-Wagner-Straße, als auch in der Haydnstraße zu gleich drei Diebstahlsfällen aus Transportfahrzeugen. Bei den im Zeitraum von 19 Uhr und 6 Uhr verzeichneten Einbrüchen hatten es die Täter offenbar auf gewerblich genutzte Handwerksfahrzeuge sowie auf die sich darin befindlichen Werkzeuge und Maschinen abgesehen. In allen drei Fällen wurden die Schlösser speziell installierter Aufbewahrungsboxen mittels Werkzeug überwunden und das sich darin befindliche Equipment entwendet. Ob und inwiefern die Einbrüche zueinander im Zusammenhang stehen, ist noch Teil der gegenwärtigen Ermittlungen. Eine genaue Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, welche im Zusammenhang mit den Fahrzeugeinbrüchen etwas Verdächtiges beobachten konnten, melden sich bitte unter der Rufnummer 07851 8930 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

