POL-OG: Ortenaukreis - Warnung vor Schockanrufen

Offenburg, Rammersweier (ots) - Nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines Rollers haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagabend informierte ein Bürger die Polizei über den Roller, welchen er in einem Bach in Nähe der Weinstraße aufgefunden hat. Vor Ort konnten die Beamten den Roller aus dem Bach bergen und Aufbruchsspuren an der Front des Fahrzeuges feststellen, welche ...

mehr