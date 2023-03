Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Roller gestohlen, Hinweise erbeten

Offenburg, Rammersweier (ots)

Nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines Rollers haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagabend informierte ein Bürger die Polizei über den Roller, welchen er in einem Bach in Nähe der Weinstraße aufgefunden hat. Vor Ort konnten die Beamten den Roller aus dem Bach bergen und Aufbruchsspuren an der Front des Fahrzeuges feststellen, welche auf einen Diebstahl schließen ließen. Durch eine Überprüfung des Kennzeichens war es möglich, den rechtmäßigen Inhaber des Fahrzeugs ausfindig zu machen und ihm sein Gefährt zu übergeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das in der Weinstraße abgestellte Fahrzeug besonders gegen Wegnahme gesichert und im Zeitraum von Mittwochabend und Donnerstagnachmittag von bislang Unbekannten entwendet worden. Am Roller entstand dadurch ein Sachschaden von rund 500 Euro. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl geben können, werden gebeten, unter der Rufnummer 0781 212200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg Kontakt aufzunehmen.

/le

