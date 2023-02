Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Polizei fahndet mit Fotos nach Pfefferspray-Räuber

Duisburg (ots)

Bereits am 11. November letzten Jahres hat ein Unbekannter einen 59-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle an der Ruhrorter Straße mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt. Mit einem Portemonnaie als Beute flüchtete der Räuber dann zu Fuß.

Das Kriminalkommissariat 13 fahndet mit Fotos nach dem Mann, der im Verdacht steht, den 59-Jährigen überfallen zu haben.

Die Fotos sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/98497

Unter der Rufnummer 0203 2800 können Bürgerinnen und Bürger der Polizei Hinweise geben.

