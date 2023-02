Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Sperrmüllbrand - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Zeuge hat in der Nacht zu Donnerstag (16. Februar) gegen 00:45 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil Sperrmüll an der Brückenstraße Ecke Valenkamp lichterloh in Flammen stand. Anwohner löschten den Brand noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Polizei sucht Zeugen, die zuvor verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

