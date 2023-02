POL-DU: Hochfeld: Mann mit Sonnenbrille raubt 14-Jährigen aus

Duisburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (12. Februar, gegen 16 Uhr) hat die Polizei einen mutmaßlichen Kupferdieb an der Wilfriedstraße in Marxloh gefasst und vorläufig festgenommen. Der 24-Jährige soll für insgesamt zehn schwere Diebstähle in den vergangenen Wochen verantwortlich sein. Ihm wird vorgeworfen, sich in die Keller von Mehrfamilienhäusern im Stadtteil geschlichen zu haben, um dort jeweils Kupferrohre ...

