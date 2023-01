Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Einladung zur Ernennungsfeier

Ein Dokument

Eutin (ots)

Am 20. Januar ab 11:00 Uhr findet in Timmendorfer Strand die Ernennung von 88 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern statt. Die Innenministerin, Frau Dr. Sütterlin-Waack und weitere Ehrengäste werden erwartet. Erfreulicherweise ist es möglich, dass alle zu Ernennenden von ihren Angehörigen zu dieser Veranstaltung begleitet werden können. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Maritim Seehotel, Strandallee 73, 23669 Timmendorfer Strand. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um Anmeldung bis zum 19.01.2023, 15 Uhr wird unter den u.a. Kontaktdaten gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell