Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Vereidigung der Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Hier: Korrektur der Zahl der Anwärter*innen

Ein Dokument

Eutin (ots)

Vereidigung der Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger Nachdem am 1. Februar sowie am 1. August 2022 die Anwärterinnen und Anwärter der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt ihre Ausbildung / ihr Studium begonnen haben, werden sie am 1. Oktober vereidigt. Die traditionelle Vereidigung der 424 Angehörigen des Jahrganges 2022 wird in der Wunderino Arena, Europaplatz 1, 24103 Kiel stattfinden. Der Einlass beginnt ab 10:00 Uhr. Wir freuen uns, dass wir auch die Angehörigen der Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger als Gäste begrüßen können. Während der letzten zwei Jahre war die Vereidigung nur in kleinem Rahmen möglich gewesen. Wir rechnen mit bis zu 3500 Gästen. Die Veranstaltung wird etwa um 15:00 Uhr beendet sein. Nach der Begrüßung durch die Behördenleiterin Dr. Maren Freyher wird die Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack die Vereidigung vornehmen. Der Landespolizeidirektor Michael Wilksen wird ein Grußwort sprechen. Der Pastor Christian Kiesbye der evangelischen Polizeiseelsorge Schleswig-Holstein, der u.a. die Anwärterinnen und Anwärter auf die Vereidigung vorbereitet hat, spricht ebenfalls ein Grußwort. Dienststellen und Ansprechstellen der Landespolizei werden sich in der Wunderino Arena präsentieren. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir bitten um Anmeldung bis zum Freitag, 30. September 2022, 13 Uhr unter den ang. Kontaktdaten.

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell